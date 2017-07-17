/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28925
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный директор АО "Казавиаспас" Малик Досымбеков задержан в Алматы за получение взятки от руководителя иностранной компании.
Читать новость

§ 112
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что плохого в том, чтобы у нас появился какой то американский самолет за доллары?
Антикоррупционные службы вообще обнаглели..
Профайл

§ JereK
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ты где тут в столице таких видел?


Ну дык это.. читаю тут перлы одного такого регулярно. Если не брешет, что из столицы - то значит есть.

Цитата:
Бывалый:
Да.
Коррупция - это далеко не всегда плохо.


Национализм - хорошо, коррупция - хорошо. Гре#"!ый стыд..

[Исправлено: JereK, 17.07.2017 - 19:09]

[Исправлено: JereK, 17.07.2017 - 19:10]
Профайл

§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6254
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
что для того, чтобы госработники с рвением и качественно исполняли свои обязанности - их зарплата должна напрямую финансироваться как прямо пропорциональная часть оплаты оказываемых гражданам госуслуг


ААААААА!!!!11
А ты, толковый.
— А я думал выдали пистолет и крутись как можешь.

Цитата:
Если клиент не приносит денег - такой клиент не нужен и никому не интересен.


А как только ты, клиент, деньги приносить перестаёшь - добро пожаловать на мороз.
Толково! Ты обязательно этот подход на себе прочувствуешь, мой хороший.
Кстати, хорошо, что такие умные граждане собрались здесь, у нас, с ними мы придём к успеху не позднее 2030-го года.
Ну к 2050-му точно.

А то вот канадцы, например, запрещают создавать частные больницы, у них медицина одна государственная.
Неважно, есть у тебя деньги, или нет денег - будешь ждать операции в порядке общей очереди, право на жизнь у всех одинаковое.
Вот тупые.
Профайл

§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6254
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Национализм - хорошо, коррупция - хорошо. Гре#"!ый стыд..


Он ещё за многожёнство высказывался, помню.
Интересно, как скоро данный персонаж ещё что нибудь интересное начнёт продвигать?

Жаль он за права чеченских геев не борется, это было бы смешнее :)
Профайл

Гость
За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"




Отправлено: 17.07.17 - 20:05
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 1
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх