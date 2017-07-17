|Цитата:
Бывалый:
что для того, чтобы госработники с рвением и качественно исполняли свои обязанности - их зарплата должна напрямую финансироваться как прямо пропорциональная часть оплаты оказываемых гражданам госуслуг
ААААААА!!!!11
А ты, толковый.
— А я думал выдали пистолет и крутись как можешь.
Цитата:
Если клиент не приносит денег - такой клиент не нужен и никому не интересен.
А как только ты, клиент, деньги приносить перестаёшь - добро пожаловать на мороз.
Толково! Ты обязательно этот подход на себе прочувствуешь, мой хороший.
Кстати, хорошо, что такие умные граждане собрались здесь, у нас, с ними мы придём к успеху не позднее 2030-го года.
Ну к 2050-му точно.
А то вот канадцы, например, запрещают создавать частные больницы, у них медицина одна государственная.
Неважно, есть у тебя деньги, или нет денег - будешь ждать операции в порядке общей очереди, право на жизнь у всех одинаковое.
Вот тупые.