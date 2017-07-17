Доплер Re: С 2018 года "Казгидромет" сменит тридцатилетнюю... #4







Отправлено: - 18:15 На фото доплеровский метерадиолокатор (ДМРЛ-С) зона определений от которого простирается в радиусе 250 км.

Такими ДМРЛ покрыта вся Европа и вся европейская часть России до Новосибирска.

К 2020 году ДМРЛ должна быть покрыт весь Дальний Восток, Якутия и Хабаровский край.



Но одних только ДМРЛ мало, нужно еще отладить работу единой системы радиолокационных метеорологических наблюдений.



ДМРЛ в зоне своего влияния позволяет:

− выявлять зоны сильного ветра, их временные и пространственные градиенты;

− обнаруживать сдвиги ветра в тропосфере и ее приземном слое, создающие

значительную опасность при взлете и посадке воздушных судов;

− определять мезомасштабные движения, т.е. локальные вращения масс воздуха;

− обнаруживать фронты порывов, т.е. вытекающие из облака потоки холодного

воздуха, движущегося с большой скоростью;

− вычислять дивергенцию ветра, указывающую на сильные нисходящие потоки;

− проводить идентификацию микрошквалов - резких нисходящих движений воздуха

в облаке

- определять все атмосферные осадки.