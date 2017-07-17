/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С 2018 года "Казгидромет" сменит тридцатилетнюю методику прогноза погоды на новую		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
С 2018 года "Казгидромет" сменит тридцатилетнюю методику прогноза погоды на новую
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28924
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально для внедрения новых технологий в Казахстан приехали специалисты из Европы и США.12-13 июля эксперты Всемирной метеорологической организации и национальной гидрометеослужбы Италии совместно со специалистами Вычислительного центра и департамента гидрологии РГП "Казгидромет" приступили к разработке пилотной модели гидрологического прогнозирования.
Читать новость

паводок
Re: С 2018 года "Казгидромет" сменит тридцатилетнюю...




Отправлено: 17.07.17 - 16:36
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: С 2018 года "Казгидромет" сменит тридцатилетнюю...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.07.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
планируется использование трёх новых методик, заявил на расширенном совещании

1. яндекс погода?
. плюнуть на палец и смотреть откуда дует ветер (можно и иной способ, малая нужда)?
3. Посмотреть в окно?
Профайл

§ Алиса
Re: С 2018 года "Казгидромет" сменит тридцатилетнюю...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3378
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.07.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
. плюнуть на палец и смотреть

Да, это наиболее точный и .... современный.
Профайл

Доплер
Re: С 2018 года "Казгидромет" сменит тридцатилетнюю...




Отправлено: 17.07.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото доплеровский метерадиолокатор (ДМРЛ-С) зона определений от которого простирается в радиусе 250 км.
Такими ДМРЛ покрыта вся Европа и вся европейская часть России до Новосибирска.
К 2020 году ДМРЛ должна быть покрыт весь Дальний Восток, Якутия и Хабаровский край.

Но одних только ДМРЛ мало, нужно еще отладить работу единой системы радиолокационных метеорологических наблюдений.

ДМРЛ в зоне своего влияния позволяет:
− выявлять зоны сильного ветра, их временные и пространственные градиенты;
− обнаруживать сдвиги ветра в тропосфере и ее приземном слое, создающие
значительную опасность при взлете и посадке воздушных судов;
− определять мезомасштабные движения, т.е. локальные вращения масс воздуха;
− обнаруживать фронты порывов, т.е. вытекающие из облака потоки холодного
воздуха, движущегося с большой скоростью;
− вычислять дивергенцию ветра, указывающую на сильные нисходящие потоки;
− проводить идентификацию микрошквалов - резких нисходящих движений воздуха
в облаке
- определять все атмосферные осадки.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 102
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 220
Пользователей: 4
Всего: 224

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх