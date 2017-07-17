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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28924

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:14 – Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.

– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».

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