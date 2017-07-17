/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Государственные тролли		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28924
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
Читать новость

§ 74
Re: Государственные тролли
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простыня, ты че там головой стукнулся?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 99
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 226
Пользователей: 4
Всего: 230

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх