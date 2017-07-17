Валентин Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое? #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6249

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:26 Цитата: kimassem:

Первое место, а точнее золотые медали вручают не в единственном экземпляре. Золотых медалистов данной одимпиадынесколько.

Информация с официального сайта олимпиады.

https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/winners.php Первое место, а точнее золотые медали вручают не в единственном экземпляре. Золотых медалистов данной одимпиадынесколько.Информация с официального сайта олимпиады.



Я эту же ссылку привёл в новости, если что.

Там ещё на сайте есть regulations, в которых написано как проводится олимпиада.

2 задания, 60 и 40 баллов, максимально сто.

По итогам набранных баллов, топ 8-12% получают "золотую" медаль.



В таблице они указаны.



У меня собственно претензия ровно к одному - "первое место".

Там 36 (тридцать шесть) людей с "золотой" медалью.

Больше всего баллов набрал россиянин, наш парень на 10-м месте (что очень круто, на самом деле).



Но ведь нет, надо в погоне за "красивым" заголовком - передёрнуть.