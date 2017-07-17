у6 Re: Микрорайон аэропорт после ливня #1







Отправлено: - 18:05 нечего строить в болотах дома, конечно для гос программы другого бы и не дали, плохая земля и дешевое жилье, которое будет стоять в болоте, до тех пор, пока сама туда не погрузиться.