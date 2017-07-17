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§ NG.kz
Микрорайон аэропорт после ливня
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28924
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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у6
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 17.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нечего строить в болотах дома, конечно для гос программы другого бы и не дали, плохая земля и дешевое жилье, которое будет стоять в болоте, до тех пор, пока сама туда не погрузиться.
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