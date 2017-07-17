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§ NG.kz
Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28924
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две новости:

"Школьник из Талдыкоргана победил на международной олимпиаде по химии"

"Школьник из Талдыкоргана Антон Моргунов занял первое место на 49-ой международной олимпиаде по химии в Таиланде, сообщает пресс-служба АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».



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§ kimassem
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
kimassem


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 17.07.17
Отправлено: 17.07.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый автор! Прежде чем писать проверили бы сами информацию! Позор Вам! Наговариваете на журналистов, а самое главное незаслуженно оговорили талантливого мальчик!
Первое место, а точнее золотые медали вручают не в единственном экземпляре. Золотых медалистов данной одимпиадынесколько.
Информация с официального сайта олимпиады.
https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/winners.php
;-)
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§ kimassem
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
kimassem


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 17.07.17
Отправлено: 17.07.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПыСы В таблице я не заметила порядковых номеров победителей.
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Бывалый
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?




Отправлено: 17.07.17 - 16:27
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
112


(Пользователи)
Сообщений: 4152
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и?
Автору непонятно как пишутся статьи журналистами?
Да, новости бывают всякие, и для пиара и для заголовков и для всего всего..
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* Валентин
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6249
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kimassem:
Первое место, а точнее золотые медали вручают не в единственном экземпляре. Золотых медалистов данной одимпиадынесколько.
Информация с официального сайта олимпиады.
https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/winners.php


Я эту же ссылку привёл в новости, если что.
Там ещё на сайте есть regulations, в которых написано как проводится олимпиада.
2 задания, 60 и 40 баллов, максимально сто.
По итогам набранных баллов, топ 8-12% получают "золотую" медаль.

В таблице они указаны.

У меня собственно претензия ровно к одному - "первое место".
Там 36 (тридцать шесть) людей с "золотой" медалью.
Больше всего баллов набрал россиянин, наш парень на 10-м месте (что очень круто, на самом деле).

Но ведь нет, надо в погоне за "красивым" заголовком - передёрнуть.
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§ kbkz1980
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне уже самой хочется переписать эту статью,
Что бы занудство у баристы охладилось :lol:
Профайл

* Валентин
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6249
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Что бы занудство у баристы охладилось


Профессиональное искажение психики, относитесь с уважением!
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!!!!!!
Re: Fact checking? Не, не слышал, а что это такое?




Отправлено: 17.07.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Fack qou! Не, не слышал, а что это такое?
:lol: :lol: :lol:
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