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≡ За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный директор АО "Казавиаспас" Малик Досымбеков задержан в Алматы за получение взятки от руководителя иностранной компании.
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цикл
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
И воцарит в стране порядок и спокойствие.

просты... Бывалый будет спорить сам с собой, вынося предложения самому себе вышестоящему по улучшению законодательств, методов работы - они у него на текущий момент где-то на уровне "идеальных", и сам будет отвергать предложения.

цикл
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем - меня?
Я против коррупции ничего не имею.
Более того - считаю что она заполняет пробелы рыночных отношений.

сразу не увидел ниже, ну что и требовалось подчеркнуть. Это все вытекает из его тезисов в прошлых диспутах, никакого вангования.

12
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем - меня?
Я против коррупции ничего не имею.
Более того - считаю что она заполняет пробелы рыночных отношений.


поэтому катриджи госслужбы в астане закупают вагонами,
понятно куда они потом уходят.
из за таких как бывалый.
кто-то по карманам тырит, кто-то катриджи, кто-то миллиарды.
и еще зарплату тырят. так как не работают, а сидят на форуме нг.

001
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Предлагаю клонировать Бывалого, и назначить на все гос. должности.



по другому--- назначить просто первым номером.
остальные то ничего не решают.
методичка у него есть, а если не справится- посадить.

§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6245
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я против коррупции ничего не имею.
Более того - считаю что она заполняет пробелы рыночных отношений.


Ой как хорошо! Замечательно даже, просто шикарно!

Цитата:
Victor Yang:
Он будет сам себе говорить "Что ты несёшь?" и сам с собой спорить. Интересно понаблюдать.


И наступит рекурсия, всё по законам Паркинсона - жизнь гос.органов замкнётся на чисто внутренних нуждах, а тот тут какое-то население под ногами мешается зачем-то. Oh, wait...
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Бывалый
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 16:07
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ой как хорошо! Замечательно даже, просто шикарно!

По сути тебе в очередной раз - сказать нечего?
Аргументов как всегда нету?
Это печально...
Когда умничаешь - желательно хотя бы уметь аргументировать...

§ JereK
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 17.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я против коррупции ничего не имею.
Более того - считаю что она заполняет пробелы рыночных отношений.


Ну еще бы ты имел. Только благодаря повсеместной коррупции и развалу, простой заправщик картриджей не семи пядей во лбу в столице может заработать на миску супа и даже на хлеб, возможно, хватит. Все равно что сказать, что плесневые грибки, живущие на мертвом и разлагающемся, стали бы против мертвого и разлагающегося.

[Исправлено: JereK, 17.07.2017 - 16:29]
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