Цитата: Бывалый :

Это готовые рабы, за белую простынь и регулярную гарантированную миску супа готовые преданно служить хозяину до гробовой доски.

А кто у них в советское время был хозяин? Страна, государство... Так почему бы им и не быть преданными своей стране, которая худо-бедно, а позаботилась о них. А сейчас страна не нуждается в преданных гражданах, "рабах", как Вы их называете? Выбрасывает на улицу без поддержки, плохо знающих жизнь, на "ощупь" бредущих по ней. А 112-е считают, что они должны быть "крученными-верченными", умеющими устроится в жизни. Да откуда же им взять это умение? Вот большинство и попадают в бомжи, криминал, проституцию, кто-то в суицид... Позор обществу, не способному позаботиться о таких , уже изначально обиженных судьбой, сиротах и оставшихся без попечения...