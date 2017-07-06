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§ NG.kz
Квартира... ближе к пенсии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежегодно в Костанае положенное им по закону от государства жилье получают только 20-30 выросших сирот. А в льготные спецочереди, соответственно, вновь вливается куда больше. В итоге число ожидающих ответа на больной квартирный вопрос экс-детдомовцев без кола и двора растет год от года. Нехитрая, но очень грустная арифметика.
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мимоехалЪ
Re: Квартира... ближе к пенсии




Отправлено: 08.07.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Это готовые рабы, за белую простынь и регулярную гарантированную миску супа готовые преданно служить хозяину до гробовой доски. Забитые создания...

Свое пребывание на форуме и описал.

ТАНОМИ
Re: Квартира... ближе к пенсии




Отправлено: 10.07.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Это готовые рабы, за белую простынь и регулярную гарантированную миску супа готовые преданно служить хозяину до гробовой доски.

А кто у них в советское время был хозяин? Страна, государство... Так почему бы им и не быть преданными своей стране, которая худо-бедно, а позаботилась о них. А сейчас страна не нуждается в преданных гражданах, "рабах", как Вы их называете? Выбрасывает на улицу без поддержки, плохо знающих жизнь, на "ощупь" бредущих по ней. А 112-е считают, что они должны быть "крученными-верченными", умеющими устроится в жизни. Да откуда же им взять это умение? Вот большинство и попадают в бомжи, криминал, проституцию, кто-то в суицид... Позор обществу, не способному позаботиться о таких , уже изначально обиженных судьбой, сиротах и оставшихся без попечения...

§ Валентин
Re: Квартира... ближе к пенсии
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6245
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.07.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Это готовые рабы, за белую простынь и регулярную гарантированную миску супа готовые преданно служить хозяину до гробовой доски. Забитые создания...


Так вот что на самом деле означал твой аватар...
Профайл

north_ghost
Re: Квартира... ближе к пенсии




Отправлено: 10.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Так вот что на самом деле означал твой аватар

Вабщета он переводиться как "Северный призрак"

ольга
Re: Квартира... ближе к пенсии




Отправлено: 17.07.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так возмущаешся как будто кто-то что-то у тебя по просил. Молодец, если сам заработал. А мы вот такие- будем просить от государства.....
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