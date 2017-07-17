Цитата: Доктор СИЗО:

-все это так....но пока штемпели на новые цены будут находиться в руках частников Добринцовых, пощады нам не приходится от них ожидать....каждый хочет жить хорошо.....

Ну так в ваших руках они уже были целых 70 лет,чё помешало коммунизм построить?

Я хорошо помню те времена когда прилавки овощных магазинов были пустые,а мне приходилось вместе с родителями сажать картошку где нибудь в Садовом ,или Мичурино.

Кстати не так-то всё и плохо как говорят на заседаниях.

У меня на пример на выбор есть картоп от к\х "Садовод"отличного качества старого урожая всего по 125тнг,есть молодая южная по 140,и молодая российская по 180.

так вот народ берёт в основном самую дорогую...