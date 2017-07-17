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≡ Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мае-июне значительно подорожали овощи местного производства. Дорого стоили и стоят сейчас привозные картошка, лук. Овощи входят в перечень из 19 социально значимых продуктов, цены на которые государство берется стабилизировать.
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§ Добринцофф
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5329
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-все это так....но пока штемпели на новые цены будут находиться в руках частников Добринцовых, пощады нам не приходится от них ожидать....каждый хочет жить хорошо.....

Ну так в ваших руках они уже были целых 70 лет,чё помешало коммунизм построить?
Я хорошо помню те времена когда прилавки овощных магазинов были пустые,а мне приходилось вместе с родителями сажать картошку где нибудь в Садовом ,или Мичурино.
Кстати не так-то всё и плохо как говорят на заседаниях.
У меня на пример на выбор есть картоп от к\х "Садовод"отличного качества старого урожая всего по 125тнг,есть молодая южная по 140,и молодая российская по 180.
так вот народ берёт в основном самую дорогую...
Профайл

Все просто
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну так в ваших руках они уже были целых 70 лет,чё помешало коммунизм построить?

Интересно, а Вы то что строите сейчас? Как это называется?

Алибек
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Батырхан:
это про корейский поселок?

их обратно вернуть в огороды, а захотят ли?

кустанаец
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У меня на пример на выбор есть картоп от к\х "Садовод"отличного качества старого урожая всего по 125тнг,есть молодая южная по 140,и молодая российская по 180.
так вот народ берёт в основном самую дорогую...


дожили, затоболовцы покупают картошку, огурцы, редиску.
конец света оказывается уже пришел.
но об этом не сказали.

Бывалый
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
С твоим подходом и пшеницу не следует оставлять себе, у нее же ценник, гораздо интересней за пределами страны.

Так ее и стремятся не оставлять себе, если ты не в курсе: существуют жесткие квоты на экспорт пшеницы, если бы не они - сидел бы ты голодным либо платил за булку хлеба 400-500 тенге как минимум.

Бывалый
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а чего? тут "бывалый" прав.

Так не может быть.
Это шаблон.
Вбей его и себе в голову тоже.
Будь как все.
Не выделяйся из стада.

Все просто
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 16:11
Комментарий удален модератором.

пастух
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не выделяйся из стада

помни об этом всегда!

Гость
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены




Отправлено: 17.07.17 - 16:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены




Отправлено: 17.07.17 - 16:24
Комментарий проходит проверку.

* Доктор СИЗО
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3540
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.07.17 - 16:26
Комментарий проходит проверку.
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§ Затоболец
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 17.07.17 - 16:27
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