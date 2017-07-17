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≡ В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила Кондратенко поздравили с днем рождения коллеги 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила Кондратенко поздравили с днем рождения коллеги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично вручить подарок Михаилу Степановичу приехали начальник и заместитель начальника Департамента уголовно-исправительной системы по Костанайской области Тлеуберген КОНЕКБАЕВ и Болат БАЙЖАНОВ. Именно в этой системе Кондратенко проработал всю жизнь.
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§ Медный
Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где все антисоветчики?
Сарказм: Кровавый сталинско-совковый упырь отпраздновал 99-ый год рождения :lol: :lol: :lol:
Профайл

Рихард
Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила...




Отправлено: 17.07.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медный, ты пошутил? или всерьез? Такими словами бросаться не смей!. проживи и переживи то что ветераны- отцы и деды пережили. Сейчас с высоты 2017 года очень легко говорить кто прав был а кто нет. ты окунись в те времена, когда неразбериха, голод, нищета свирепствовала Да еще враг прет как чумной по стране. Ты бы это выдержал?- спроси себя. И каким бы ты сам упырем был еще не известно. А ветеранам надо спасибо говорить и не в честь юбилея а постоянно. Не было бы их и ты бы не существовал. А то что сейчас творится вина наша, а не их
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