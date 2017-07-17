Рихард Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила... #2







Отправлено: - 15:57 Медный, ты пошутил? или всерьез? Такими словами бросаться не смей!. проживи и переживи то что ветераны- отцы и деды пережили. Сейчас с высоты 2017 года очень легко говорить кто прав был а кто нет. ты окунись в те времена, когда неразбериха, голод, нищета свирепствовала Да еще враг прет как чумной по стране. Ты бы это выдержал?- спроси себя. И каким бы ты сам упырем был еще не известно. А ветеранам надо спасибо говорить и не в честь юбилея а постоянно. Не было бы их и ты бы не существовал. А то что сейчас творится вина наша, а не их