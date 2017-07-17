|Цитата:
организацию общественных огродов на землях населенных пунктовЭто как?
Засеять газоны и пустыри в городе картофаном?
Путь превращения города в колхоз.
Цитата:
Подъем цен произошел на фоне целого пакета стабилизационных мер: проведения ярмарок,товарных интервенций, подписания 442 меморандумов и 150 договоров с предпринимателями, в которых были согласованы предельные отпускные цены и торговые наценки.И никому из всласть имущих, да и населению тоже, невдомек что сей товарный дефицит и вызванный им подъем цен есть следствие всех этих ярмарок, меморандумов, интервенций и прочих принудиловок.
Детки, на дворе капитализм.
Товар просто ушел туда, где за него больше денег готовы дать.
А вы тут собираетесь еще и настаивать на выполнении меморандумов о не повышении цен на продукцию /*фейспалм*/