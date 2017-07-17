Денис Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи... #4







Отправлено: - 13:14 путешествовать ваапче классное времяпровождение,когда и дорога хорошая и проблем нет) только не посчитали амортизационные расходы на резину ,на замену масла, фильтров,которая после 5000 км для машин старше 10 лет раз в 7-8 тыщ обязательна тыщи 2 на масла,расходные и тыщи 2 на износ резины..вот, а еще страховку оформить осаго тыщ 5000 рублей на месяц. плюс напряжение от дорожной ситуации, плюс на всякий случай с собой нз на обслуживание .



вот, у нас считают только расходы на бенз и все,а прибавьте ко всему этому еще 50-100% от бенза на все составляющие. страховка, содержание, амортизацию... сразу расхотится куда либо ехать за такие деньги) плюс, не посчитали, что за платную дорогу еще рублей 1000 отдадите от Воронежа до Адлера. в общем, такая дорога за рулем не для меня быстро устаю от монотонности. ни прилечь,ни расслабиться. и то считают часы 70 поездки .. а не считаете,что для нормальной езды необходимо каждые 2 часа делать остановку для разминки и отдыха водителя? да, представьтье не сидеть за рудем 12 часов подряд в нервозной обстановке, а разминаться,чтобы не заработать себе кучу болячек. так что все енто тоже надо учитывать.. да,и что-то про дорогу от Саратова до Воронежа умалчивают...неужели сделали? она же вхлам была?