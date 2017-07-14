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≡ В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобик был всеобщим любимцем. Несколько лет каждое утро он провожал детей в школу и встречал их. 12 июля Тобика застрелили у ворот дома, где по адресу Красносельская, 93, живут его хозяева.
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§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.07.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:

Ну, знаешь, тебе про себя виднее). А за себя скажу, моё прошлое при мне, настоящее и будущее в моих руках с Божьей помощью.
А про цветочки и деревца открою военную тайну-их и ране сажали, и поболе нынешнего, и ухаживали...не токмо в городе, целые леса высаживали (про лесопосадки и лесничества с питомниками слышал?послушай). Про собак и паспорта и учёт...так ране все служебные породы собак подлежали постановке на учёт в ДОСААФ, были конечно и неучтенные Трезоры цепные, и "звоночки" типа этого Тобика. Тут порядку и впрямь больше не стало, но зачем опыт из прошлого? "Мочить" быстрее, дешевле.
Как это удобно прикрывать свои дикие поступки и полное бескультурье эдаким цивилизационным мотивом. Как удобно жонглировать фактами и событиями, переворачивать всё с ног на голову. Пойми, не со всеми прокатывает. Есть еще (к вашему сожалению поди?) люди, которые успели отучиться до развала системы образования, есть еще те кто помнит как всё обстояло на самом деле. Нам пургой голову не забьёшь.
Приходиться кривляться по этому поводу? Не очень получается. Увы, ты -Алибек, а не Задорнов, я тебе уже говорил.
Говори впредь по теме, с пургой - во флуд.
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Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 16.07.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Есть еще (к вашему сожалению поди?) люди, которые успели отучиться до развала системы образования, есть еще те кто помнит как всё обстояло на самом деле.

я же то, же о том же, что и вы я то же отучился до развала системы и то же как вы знаю как все обстояло на самом деле и то же противник всего нового, согласитесь все же было очень хорошо, даже проголосовали 99% за СССР 1% и подпортил все захотели жить как на Западе, не мы же с вами подписывали соглашении в котором констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» а подписывалось оно учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922) Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Белоруссии, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

кустанаец
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 16.07.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.07.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:

"Мы же, ты же, пы же"...угомонись уже, все и так поняли что ты яркий сказочный персонаж. Иди уж во флуд, тролль местного розлива.
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Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 16.07.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
"Мы же, ты же, пы же"...угомонись уже, все и так поняли что ты яркий сказочный персонаж. Иди уж во флуд, тролль местного розлива.

аргументы закончились, перешли на личности, нехорошо, исчерпали свой интеллектуальны запас до дна? мелковато, а еще "ник" себе выбрал с высокими амбициями....

§ Ваш земляк
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.17 - 23:23
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал комментарии... Какие же вы все злые! Только человек тогда становится Человеком, когда не убивает налево и направо. Поищите в Кустанае Общественное Объединение "Надежда". Там недавно собаку спасли, Грома. В него стреляли, собака потеряла глаз, из неё вытащили кучу дроби.
Гуманизм? Не, не слышали! Хотелось бы спросить у тех, кто тут так распаляется, поддерживает убийство собак. У вас в детстве домашние питомцы были? Или же вы, как оцифрованный человек-геноцид, любили над животными поиздеваться? Тот голубей в битумные ямы кидал. А вы как животинок мучили?
В России вот должны закон принять, о жестоком обращении с животными. Наконец-то хоть какая-то управа найдётся на живодёров. А как в Казахстане с этим дела обстоят? Неужели должно произойти нечто подобное, какое случилось на Дальнем Востоке ( про двух недолюдей-самок, которые убивали и мучили собак и кошек, и снимали свои "подвиги" на видео), чтобы вас хоть как-то это задело?! Ведь дети вырастают добрее тогда, когда они с малых лет заботятся о братьях наших меньших! Каким они могут вырасти, если видят, как взрослые убивают всеобщего любимца у них на глазах?!
Задумайтесь...
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Гость554467
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 17.07.17 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно было бы сначала уточнить чья это собака, а потом решать убивать или нет! Изверги одним словом. Кошек тоже на привези держать? За такую работу чиновникам как минимум выговор нужно обьявить.

Lex
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 17.07.17 - 09:47
Комментарий удален модератором.

Алибек
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 17.07.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
В России вот должны закон принять, о жестоком обращении с животными. Наконец-то хоть какая-то управа найдётся на живодёров. А как в Казахстане с этим дела обстоят?

Молодцы Россияне! чувствуется что все таки народ там более цивилизованы, если бы у нас такой закон приняли то я бы не позволил даже косо взглянуть на моих собачек, чуть что сразу в суд и взыскивал бы у них моральный вред, у меня три собачки помеси Алабая, я никогда не приручал их к ошейнику, ходят свободно, утром выпускаю со двора на улицу погулять, на меня все рычат, даже участкового наускивают, правда он боится зайти во двор оставляет какие то повестки в воротах, они же только во дворе агрессивные, на улице ни кого не кусают, просто бегают играют как дети, но если кошку увидят, а если еще и поймают то сразу разрывают на месте правда почему то не едят, вот у соседа через два дома сдох поросенок он его в тихоря скинул ночью в соседьню рощу, так мой нашли оказывается на прогулке и поели, пришли домой с прогулки, засыпал я им помой и запаренную дробленку и не едят, потом на следующий день проследил куда они побежали на прогулке, оказывается в ту рощу (но это бывший сквер, так он зарос как лес стал) оказывается они его почти сожрали, в магазин пойдешь с ними все шипят почему без намордника и ошейника, вот бы у нас скорей закон принять, о жестоком обращении с животными.

* Доктор СИЗО
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.07.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
оказывается они его почти сожрали, в магазин пойдешь с ними все шипят почему без намордника и ошейника, вот бы у нас скорей закон принять, о жестоком обращении с животными.

- уймись наконец, человечек....пиши по существу....еще подумают люди, что кипшаки все такие.... глядя на тебя и 112-ого....
Профайл

Бывалый
Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки...




Отправлено: 17.07.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Гуманизм? Не, не слышали!

А ты сам-то хоть знаешь что такое гуманизм?
Советую узнать.
Сильно удивишься.
Цитата:
Ваш земляк:
В России вот должны закон принять, о жестоком обращении с животными. Наконец-то хоть какая-то управа найдётся на живодёров.

Каким боком "живодерня = жестокое обращение с животными"?

Гость
В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки сотрудниками службы отлова бродячих животных




Отправлено: 17.07.17 - 14:31
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