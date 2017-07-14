Цитата: Ваш земляк:

В России вот должны закон принять, о жестоком обращении с животными. Наконец-то хоть какая-то управа найдётся на живодёров. А как в Казахстане с этим дела обстоят?

Молодцы Россияне! чувствуется что все таки народ там более цивилизованы, если бы у нас такой закон приняли то я бы не позволил даже косо взглянуть на моих собачек, чуть что сразу в суд и взыскивал бы у них моральный вред, у меня три собачки помеси Алабая, я никогда не приручал их к ошейнику, ходят свободно, утром выпускаю со двора на улицу погулять, на меня все рычат, даже участкового наускивают, правда он боится зайти во двор оставляет какие то повестки в воротах, они же только во дворе агрессивные, на улице ни кого не кусают, просто бегают играют как дети, но если кошку увидят, а если еще и поймают то сразу разрывают на месте правда почему то не едят, вот у соседа через два дома сдох поросенок он его в тихоря скинул ночью в соседьню рощу, так мой нашли оказывается на прогулке и поели, пришли домой с прогулки, засыпал я им помой и запаренную дробленку и не едят, потом на следующий день проследил куда они побежали на прогулке, оказывается в ту рощу (но это бывший сквер, так он зарос как лес стал) оказывается они его почти сожрали, в магазин пойдешь с ними все шипят почему без намордника и ошейника, вот бы у нас скорей закон принять, о жестоком обращении с животными.