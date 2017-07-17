/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мае-июне значительно подорожали овощи местного производства. Дорого стоили и стоят сейчас привозные картошка, лук. Овощи входят в перечень из 19 социально значимых продуктов, цены на которые государство берется стабилизировать.
Читать новость

дЕНИС
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 12:44
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в следующем году организацию общественных огродов на землях населенных пунктов. Привлекать к работе на них население, градообразующие предприятия.

кого-кого привлекать? :-)

[Исправлено: Медный, 17.07.2017 - 13:30]
Профайл

63
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо поддерживать дачников, а не шугать их как это было в прошлом году (наблюдал около 15 магазина на базарчике). В своё время на центральном рынке в сезон было много дачников с овощами и фруктами. Сейчас чтобы реализовать свою продукцию они ютятся на приспособленных торговых местах. Почётные места перекупщикам с южной продукцией. Нужно поддерживать и дачные общества государству. Помогать с водоснабжением и общественным транспортом. Так и не решено продление маршрута 18 до дач Колос. В свое время многие горожане сажали картошку на близлежащих полях. Сейчас предпочитает закупаться в магазинах. Гаражи с погребами стали не нужны, машины ставят у дома. А сколько брошенных дач?

Алибек
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Что касается овощей, то к традиционным стабилизационным мерам предложено добавить в следующем году организацию общественных огродов на землях населенных пунктов. Привлекать к работе на них население, градообразующие предприятия.


расписались в своей беспомощности, как и в бывшем СССР начнут выделить земли всем горожанам под огороды дачи, потом школьников и студентов отрывать на два месяца от учебного процесса для уборки урожая, свести этот урожай в овощехранилища, гноить всю зиму, время от времени опять отвлекать от учебного процесса школьников, студентов, от работы госслужащих, ну все понятно, а не проще ли переселить с юга Казахстана по программе переселения земледельцев -овощеводов, выделить им земли по берегам водоемов и решить эту проблему раз и на всегда?

Бывалый
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
организацию общественных огродов на землях населенных пунктов
Это как?
Засеять газоны и пустыри в городе картофаном?
Путь превращения города в колхоз.
Цитата:
Подъем цен произошел на фоне целого пакета стабилизационных мер: проведения ярмарок,товарных интервенций, подписания 442 меморандумов и 150 договоров с предпринимателями, в которых были согласованы предельные отпускные цены и торговые наценки.
И никому из всласть имущих, да и населению тоже, невдомек что сей товарный дефицит и вызванный им подъем цен есть следствие всех этих ярмарок, меморандумов, интервенций и прочих принудиловок.
Детки, на дворе капитализм.
Товар просто ушел туда, где за него больше денег готовы дать.
А вы тут собираетесь еще и настаивать на выполнении меморандумов о не повышении цен на продукцию /*фейспалм*/

§ 113
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 17.07.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё можно,из собак,которых
отстреливают,мыло самому,варить.
Профайл

* Доктор СИЗО
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3538
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.07.17 - 14:30
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены




Отправлено: 17.07.17 - 14:30
Комментарий проходит проверку.

* Доктор СИЗО
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3538
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.07.17 - 14:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Валентин, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 217
Пользователей: 1
Всего: 218

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх