Цитата: Медный:

Что касается овощей, то к традиционным стабилизационным мерам предложено добавить в следующем году организацию общественных огродов на землях населенных пунктов. Привлекать к работе на них население, градообразующие предприятия.





расписались в своей беспомощности, как и в бывшем СССР начнут выделить земли всем горожанам под огороды дачи, потом школьников и студентов отрывать на два месяца от учебного процесса для уборки урожая, свести этот урожай в овощехранилища, гноить всю зиму, время от времени опять отвлекать от учебного процесса школьников, студентов, от работы госслужащих, ну все понятно, а не проще ли переселить с юга Казахстана по программе переселения земледельцев -овощеводов, выделить им земли по берегам водоемов и решить эту проблему раз и на всегда?