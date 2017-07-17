FOMA Re: Самосожжение женщины из-за дома в Алматы: судье грозит срок... #1







Отправлено: - 12:12 Ну а что вы хотели? - "ПРОКУРАТУРАСЫ"! Я даже боюсь представить, какой был бы произвол и безнаказанность в стране если бы не интернет и СМИ!