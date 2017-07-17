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§ NG.kz
Самосожжение женщины из-за дома в Алматы: судье грозит срок за неправосудное решение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-судья Алатауского районного суда Алматы Умирзак Серимов обвиняется в вынесении заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия, а также злоупотреблении должностными полномочиями. В результате в 2012 году после вынесенного решения произошло самосожжение матери пятерых детей Светланы Турганбаевой.
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FOMA
Re: Самосожжение женщины из-за дома в Алматы: судье грозит срок...




Отправлено: 17.07.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что вы хотели? - "ПРОКУРАТУРАСЫ"! Я даже боюсь представить, какой был бы произвол и безнаказанность в стране если бы не интернет и СМИ!

Ирина
Re: Самосожжение женщины из-за дома в Алматы: судье грозит срок...




Отправлено: 17.07.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо надо сгореть , чтобы судью призвать к ответу , а тот кто жив он не сможет добиться правды

§ Медный
Re: Самосожжение женщины из-за дома в Алматы: судье грозит срок...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чёт я не понял. 5 лет прошло, а воз и ныне там?
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