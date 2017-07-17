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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28916

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:06 Пишет вам житель многострадального села Костряковка Федоровского района. Уже много лет не только мы, но и жители Копыченки, Затышенки, Волковки ездим домой по отвратительной дороге Федоровка - Костряковка. Основную трассу ремонтировали несколько лет назад, по ней ездить можно, дорога ровная - 80 км от Костаная до Федоровки можно доехать за час. И парадокс - за это же время машина преодолевает только 30 км от Федоровки до Костряковки. Дорога полностью разбита, сплошь усеяна ямами и колдобинами. Когда ее вообще в последний раз ремонтировали? На своем веку мне еще доведется поездить по хорошей дороге?

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