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§ NG.kz
Пользуемся наследием СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишет вам житель многострадального села Костряковка Федоровского района. Уже много лет не только мы, но и жители Копыченки, Затышенки, Волковки ездим домой по отвратительной дороге Федоровка - Костряковка. Основную трассу ремонтировали несколько лет назад, по ней ездить можно, дорога ровная - 80 км от Костаная до Федоровки можно доехать за час. И парадокс - за это же время машина преодолевает только 30 км от Федоровки до Костряковки. Дорога полностью разбита, сплошь усеяна ямами и колдобинами. Когда ее вообще в последний раз ремонтировали? На своем веку мне еще доведется поездить по хорошей дороге?
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§ Медный
Re: Пользуемся наследием СССР
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фиксируется: улучшений самостоятельных нет 8-)
Профайл

Денис
Re: Пользуемся наследием СССР




Отправлено: 17.07.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо аварийную дорогу закрыть и тогда быстро найдуться денюжки у Архимеда на дороги до сел,которые кормят город.
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