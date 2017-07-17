Цитата: FOMA:

Очень странно! На вид честный и порядочный мужчина. Видно, умный. Такой же как и все чиновники в нашем правительстве. Серьезные и болеющие за государство люди.

правильно заметили, он болеет за государство, взял, то в тенге, хотя фирма была иностранная, мог бы взять в долларах но все же его патриотизм взял вверх, взял бы в долларах там всякая инфляция туды -сюды в общем нет пользы государству, да и иностранцам показал что у нас своя гордость, знайте за доллары капиталисты нас не купишь! чувствуется Советское воспитание.