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§ NG.kz
За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28914
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный директор АО "Казавиаспас" Малик Досымбеков задержан в Алматы за получение взятки от руководителя иностранной компании.
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§ Медный
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой! как неожиданно то! :lol:
Профайл

Житель
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта страна уже погублена коррупцией.

Все просто
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная машина работает не останавливаясь. При таких темпах, скоро работать будет не кому. Предлагаю клонировать Бывалого, и назначить на все гос. должности. И воцарит в стране порядок и спокойствие.

FOMA
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
задержан гендиректор "Казавиаспас"

Очень странно! На вид честный и порядочный мужчина. Видно, умный. Такой же как и все чиновники в нашем правительстве. Серьезные и болеющие за государство люди. Вот надо же, а! Может сотрудники ошиблись и по ошибке его задержали? Ведь и такое бывает.

Алибек
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Очень странно! На вид честный и порядочный мужчина. Видно, умный. Такой же как и все чиновники в нашем правительстве. Серьезные и болеющие за государство люди.

правильно заметили, он болеет за государство, взял, то в тенге, хотя фирма была иностранная, мог бы взять в долларах но все же его патриотизм взял вверх, взял бы в долларах там всякая инфляция туды -сюды в общем нет пользы государству, да и иностранцам показал что у нас своя гордость, знайте за доллары капиталисты нас не купишь! чувствуется Советское воспитание.

присяжный заседатель
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рафик полностью неуиноуный!
виновата система.
оправдать.

Читатель 1
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насквозь, от края до края, сверху донизу.))

Бывалый
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Предлагаю клонировать Бывалого, и назначить на все гос. должности. И воцарит в стране порядок и спокойствие.

Зачем - меня?
Я против коррупции ничего не имею.
Более того - считаю что она заполняет пробелы рыночных отношений.

Алибек
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Насквозь, от края до края, сверху донизу.))

не уж то и вы сдались и начали брать? одна надежда была, что хоть вы то не берете, кому верить?

§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6244
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Предлагаю клонировать Бывалого, и назначить на все гос. должности. И воцарит в стране порядок и спокойствие.


Предупредите заранее, пожалуйста. Я готов на такое смотреть только с безопасного расстояния.
Профайл

гость
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаменитая фраза- "я любого могу взять за руку и отвести куда надо"
отвечает на многие вопросы.

декаданс
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чета мало запросили...вертолет то аж 12 лямов стоит,а они на какието несчастные 100 тысяч на двоих позарились... :-(

* Victor Yang
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8797
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Предупредите заранее, пожалуйста. Я готов на такое смотреть только с безопасного расстояния.

Он будет сам себе говорить "Что ты несёшь?" и сам с собой спорить. Интересно понаблюдать.
Профайл

Гость
За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"




Отправлено: 17.07.17 - 12:26
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