Доктор СИЗО Re: В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули... #3





(Пользователи) Сообщений: 3535

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 12:00 Должны быть у каждого человека свои ангелы-спасители.... бросьте все свои дела....ищите и находите ангелов для своего ребенка.....

-у утонувших детей не было ангелов-спасителей....вина родителей....