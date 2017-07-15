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§ NG.kz
В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28914
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 07:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули двое детей. Нужны ли особые методы и дополнительные меры, обеспечивающие безопасность детей в городе?
Результаты опроса

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.17 - 07:02
Комментарий удален модератором.
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§ white-out
Re: В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 15.07.17 - 23:27
Комментарий удален модератором.
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае за последние две недели ушли из дома и утонули...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3535
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.07.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должны быть у каждого человека свои ангелы-спасители.... бросьте все свои дела....ищите и находите ангелов для своего ребенка.....
-у утонувших детей не было ангелов-спасителей....вина родителей....
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