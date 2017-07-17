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§ NG.kz
В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28914
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только за май 2017 года в стране выявлено 765 новых случаев заболевания туберкулёзом. Данные по ВИЧ тоже растут.
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Часто болеющий
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то прозрели. Все отчеты были "дутые", с потолка взятые показатели. Лишь бы отчитаться.... И продолжительность жизни стремительно растет, не все успевают дожить до этой средней продолжительности. При таком то уровне медицинской помощи - весь мир почти обогнали по всем показателям. Куда не взгляни, везде первые. Смех сквозь слезы. Это еще не все. Ягодки нас ждут впереди, при страховой медицине

Гость
В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом




Отправлено: 17.07.17 - 12:09
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