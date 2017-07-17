Часто болеющий Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и... #1







Отправлено: - 11:57 Наконец то прозрели. Все отчеты были "дутые", с потолка взятые показатели. Лишь бы отчитаться.... И продолжительность жизни стремительно растет, не все успевают дожить до этой средней продолжительности. При таком то уровне медицинской помощи - весь мир почти обогнали по всем показателям. Куда не взгляни, везде первые. Смех сквозь слезы. Это еще не все. Ягодки нас ждут впереди, при страховой медицине