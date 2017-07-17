марик Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи... #2







Отправлено: - 11:13 Ездил в том году,супер путешествие. Только нам надо после таможни уходить налево после Троицка и тогда не будет гемороя в виде крутого Урала и Сима,а сразу выходишь на Уфу. А так,конечно,по РФ ехать одно удовольствие. И сервис везде,и дороги сносные и питаться и спать есть где. А про красоты природы вообще молчу.