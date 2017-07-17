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§ NG.kz
Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи на автомобиле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28914
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы подобрались к экватору лета, а это значит, что ближайшие рейсы до одного из самых популярных курортов России Сочи, стоят недешево. Смекалистые путешественники выбирают путешествие на автомобили. Для большой семьи – это экономный вариант.
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§ Vital
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4436
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На авто в сочи ваще круто . Я через волгоград потом на м4 и на ростов вышел. Краснодар и вниз джубга , туапсе и сочи. Вдоль моря едишь по серпантинам . Красота неписуема. Это надо видеть.
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марик
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...




Отправлено: 17.07.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ездил в том году,супер путешествие. Только нам надо после таможни уходить налево после Троицка и тогда не будет гемороя в виде крутого Урала и Сима,а сразу выходишь на Уфу. А так,конечно,по РФ ехать одно удовольствие. И сервис везде,и дороги сносные и питаться и спать есть где. А про красоты природы вообще молчу.

§ Доктор СИЗО
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3535
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
марик:
А про красоты природы вообще молчу.

-что там можно увидеть......если нужно ехать, и смотреть за стрелкой спидометра, и жолполовцами, которые крадутся в потоке машин...и за лихачами - подрезателями....просто отдаете себя в жертву своей семье....
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