Рудничанин Re: Забор как способ уйти от проблем #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 506

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:46 Это уже полный беспредел. Я бы сделал гораздо лучше:

1. Огораживаем забором перрон и само здание вокзала.

2. На той стоянке, что на схеме слева делаем остановку для городских автобусов.

3. На стоянке, что справа от вокзала - стоянку для такси по принципу 30 мин бесплатно далее платно. Плюс устанавливаем шлагбаум и садим контролера дабы нелегалов не впускал.

Плюс закупаем новые сидушки в зал ожидания (стоят копейки), ремонт стены где кассы - меняем дерево на пластик (тоже не дорого), на втором этаже вместо торговых рядов организуем гостиницу для транзитников (со всеми вытекающими последствиями), меняем систему отопления - ну это уже дороговато, поэтому реализуем за 2-3 года.

И все. Готовый современный вокзал.

По поводу вокзала на КСК - бред, так как в том районе нет соответствующей инфраструктуры: огромнейшие не удобства возникнут в работе Житикаринского направления, автобусы которого будут идти через город, также Аулиекольского, Сарыкольского и Челябинского направлений - их автобусам придется преодолеть половину района КСК по самым загруженным артериям этого района. Точно так же проблемным будет постройка автовокзала в Северо-Западном районе или еще где-то, так как только в КЖБИ сходятся вместе все трассы.