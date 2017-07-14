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§ NG.kz
В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много молодых людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она продлится до 14.00 в холле на первом этаже костанайского педагогического института. В списках организаторов более 20 работодателей, у которых есть вакансии.
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§ Victor Yang
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.07.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
давайте попробуем:
чес занимается гороно? Кто видёт подбор кадров? Директор это частник что ли, который должен давать объявление в газету?

Нууу, если учителей через гороно подбирать будут... Это будет и долго, и неэффективно. Учителей должен подбирать тот кто будет впоследствии с ними работать.
Цитата:
давайте попробуем:
реально, что она дала- ярмарка. Кроме галочки в проведённых меропритиях?

Ну а вдруг? Проводят же у нас с/х ярмарки, хотя можно и на Складскую съездить - там даже цены ниже будут.
Вот и тут - на бирже труда сухие списки, а тут живые люди сидят. Эффективность, конечно, так себе, но всё же.
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§ Валентин
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 07:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Учителей должен подбирать тот кто будет впоследствии с ними работать.


Может неожиданно оказаться, что он в этом не очень заинтересован, например!
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§ Victor Yang
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Может неожиданно оказаться, что он в этом не очень заинтересован, например!

А вот за неукомплектованность штата уже из гороно по шапке должны давать.
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§ Валентин
Re: В Костанае ярмарка вакансий для молодежи не собрала много...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6243
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот за неукомплектованность штата уже из гороно по шапке должны давать.


Там это, как везде бездна нюансов :)
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