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§ NG.kz
Умер актер Владимир Толоконников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актер театра и кино Владимир Толоконников скончался в ночь на воскресенье Москве, сообщила агентству РИА Новости представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.
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§ NB
Re: Умер актер Владимир Толоконников
NB


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Сообщений: 22
Регистрация: 18.01.13
Отправлено: 16.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль. Хороший актер, добрый. Не совсем был востребован на Родине. Пусть земля ему будет пухом. Родным соболезнования.
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§ 112
Re: Умер актер Владимир Толоконников
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клевая роль была..
Молодец..
Прожил думаю хорошо, каждому бы так..
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пэтриот
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NB
Не совсем был востребован на Родине. Пусть земля ему будет пухом. Родным соболезнования.

Что так-то в кучу ? Главное что он реализовал себя как актер и снимался где хотел . Мне он нравился , всегда смотрел фильмы с его участием.

§ 112
Re: Умер актер Владимир Толоконников
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, но мы помним гораздо больше фильмов с теми же старичками Жоном Войтом, Алем Пачину, Майклом Кейном..
А может Морганом Фрименом или Томи ли..
Тут же я знаю одно Собачье сердце..
Если там сразу Схватка или Лицо со шрамом, или Сыщик, или Анаконда, то тут только один фильм..
Ну и Шон Конери которому под 90 с его Неприкасаемыми..
Наверно мы больше стали американцами..
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§ 112
Re: Умер актер Владимир Толоконников
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Майкл паркс когда умер, или несравненный Робин Вильямс..
Казахстан, Россия, это же с экранов ТВ не сходило, со страниц СМИ в интернете целую неделю..
Сейчас просто залез в новости, маленькие колонки, умер такой то такой то..
И один фильм называют по Булгакову и все..
Да, мы американцы..
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FOMA
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставил человек свой вклад в искусство. Полезный вклад, это главное! Жаль конечно что на родине не сильно востребован был. Да так же как и Гармаш и много других. Ну, родину не выбирают.

Алибек
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Оставил человек свой вклад в искусство. Полезный вклад, это главное! Жаль конечно что на родине не сильно востребован был. Да так же как и Гармаш и много других. Ну, родину не выбирают.

как это не востребован был на родине? он до последнего дня работал в театре Лермонтова в Алматы, даже в трудные для него годы когда не было для него ролей там, числился и получал зарплату, при этом помогал всем своим родственникам дал возможность подняться на ноги, не надо превращать его в "обиженного" он этого не заслужил, он наш коренной Казахстанец, он любил свою Родину, его в Казахстане всегда помнили и никогда не забудут.

андрей
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Царство Небесное . Могли бы и народного дать при жизни .....Уж он то точно ззаслужил .На сцене играл потрясающе

пэтриот
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алма-атинский театр имени Лермонтова сообщил на своей странице в Facebook, что скончавшегося в Москве ведущего актера Владимира Толоконникова похоронят на столичном Троекуровском кладбище.

При этом в понедельник в Алма-Ате в помещении театра пройдет прощание с артистом.

Напомним, что широкий зритель знает Толоконникова по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко "Собачье сердце".

Алибек
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Царство Небесное . Могли бы и народного дать при жизни .....Уж он то точно ззаслужил .На сцене играл потрясающе

Заслуженный артист Казахской ССР. 1990 г. при жизни.

Жон Вэйн
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Уймите уже этого малахольного /"facepalm"

мимопроходилЬ
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 16.07.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шариков незабываемый персонаж.

yeti91
Re: Умер актер Владимир Толоконников




Отправлено: 17.07.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 как то в тебе и душелюбие и ценизм сплелись.собачье сердце и голивудские фильмы нельзя ровнять,это глупо . у нас своя история и принцыпы у них своя история.мозг включай.отличный актер ,жил профессией а то что ты мало его видел твоя недостача.я много видел и роли второго плана и спектакли.золотой человек, один из лучших в КЗ,из трех

§ Victor Yang
Re: Умер актер Владимир Толоконников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимопроходилЬ:
Шариков незабываемый персонаж.

Он, говорят, очень не любил, когда его ассоциировали только с этим персонажем.
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