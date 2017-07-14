Цитата: давайте попробуем:

чес занимается гороно? Кто видёт подбор кадров? Директор это частник что ли, который должен давать объявление в газету?

Нууу, если учителей через гороно подбирать будут... Это будет и долго, и неэффективно. Учителей должен подбирать тот кто будет впоследствии с ними работать.

Цитата: давайте попробуем:

реально, что она дала- ярмарка. Кроме галочки в проведённых меропритиях?

Ну а вдруг? Проводят же у нас с/х ярмарки, хотя можно и на Складскую съездить - там даже цены ниже будут.

Вот и тут - на бирже труда сухие списки, а тут живые люди сидят. Эффективность, конечно, так себе, но всё же.