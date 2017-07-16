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≡ Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворник - это звучит гордо, уверены сегодня костанайцы, которым посчастливилось жить по адресу Садовая, 49. А убедила их в этом пенсионерка Лариса Владимировна Лебедева, которая 5 лет назад устроилась на работу в их ПКСК.
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§ yudjin
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4699
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.07.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
А те, кто способен лишь зло острить и оскорблять человека, создали азиопию, и живут в г..не.

ну прям про ВЧКушку нашу, которая должна благодарить таких Ларис Владимировных, а не исходить на желчь... пока они есть, дворы будут похожи на дворы, а не на скотские загоны для коней.
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§ Горожанин_kst
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.07.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Все верно.
Виталь, я с Юджином сосед, через двор живём. Пошёл, посмотрел. Года два назад у себя перед подъездом сосёнку посадил, шиповник, сирень обновил. Жена герань, ирисы и ландыши посадила. Этим летом соседи по подъезду вышли, цветочки посадили, из покрышек клумбы замутили. В соседнем подъезде люди клумбы развели. Схема работает. Не бутхти, старый. Попробуй, приятно когда красиво, и своими руками.
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§ yudjin
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4699
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.07.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Посадил пару елок и цветов а тут фанатизм.

если б ты знал скоко я деревьев посадил во дворе и за домом, тоже наверное больным на всю голову обозвал)))
По мимо 2-х елей и сосны, 3 дуба, иву, несколько яблонь-дичек, кустиков сирени, 4 рябины, 2 черемухи, по паре кленов, бояршника и ясеня.. иргу, калину, куст жасмина он же чубушник, который в этом году впервые дал несколько цветов:
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дядя УЭФ
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Те кто способен ныть . Зло высказывать .на зло. Им место в европе. Их там всех ждут.

как "остроумно" зачем сюда приехал то? жыл бы тама

Алибек
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что и говорить Бабушка, я ее пишу с большой буквы, молодец!!! дай ей Бог здоровья, дай ей Бог получать удовольствия от своей работы.

Алибек
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
побольше таких неравнодушных бабушек и дедушек, где то что бы и на деток прикрикнули, если чрезмерно зашалят, должна быть связь поколении в социуме.

мимопроходилЬ
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 23:20
Комментарий удален модератором.

vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 17.07.17 - 00:56
Комментарий удален модератором.

yeti91
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 17.07.17 - 01:52
Комментарий удален модератором.

yeti91
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 17.07.17 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нищебротненько и безвкусно.на те деньги которые покупают L200 можно 5 дворов современно и красиво облагородить и еще им на машинку типа санг енг останится.

Татьяна
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 17.07.17 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б вы только знали сколько труда и времени сстоит сделать одну такую фигурку. Браво!

кустанаец1
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 17.07.17 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сууупер, как можно заставить всех жителей многоэтажек в Кустанае скинуться и покрасить свои дома так как покрашены некоторое ? А то по центральной улице едешь город красивый , а во дворы заедешь и кажется что одни вурдалаки живут
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