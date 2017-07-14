Горожанин_kst Re: В Костанае жители возмущены убийством домашней собаки... #105





(Полноправные пользователи) Сообщений: 726

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Цитата: Алибек:



Ну, знаешь, тебе про себя виднее). А за себя скажу, моё прошлое при мне, настоящее и будущее в моих руках с Божьей помощью.

А про цветочки и деревца открою военную тайну-их и ране сажали, и поболе нынешнего, и ухаживали...не токмо в городе, целые леса высаживали (про лесопосадки и лесничества с питомниками слышал?послушай). Про собак и паспорта и учёт...так ране все служебные породы собак подлежали постановке на учёт в ДОСААФ, были конечно и неучтенные Трезоры цепные, и "звоночки" типа этого Тобика. Тут порядку и впрямь больше не стало, но зачем опыт из прошлого? "Мочить" быстрее, дешевле.

Как это удобно прикрывать свои дикие поступки и полное бескультурье эдаким цивилизационным мотивом. Как удобно жонглировать фактами и событиями, переворачивать всё с ног на голову. Пойми, не со всеми прокатывает. Есть еще (к вашему сожалению поди?) люди, которые успели отучиться до развала системы образования, есть еще те кто помнит как всё обстояло на самом деле. Нам пургой голову не забьёшь.

Приходиться кривляться по этому поводу? Не очень получается. Увы, ты -Алибек, а не Задорнов, я тебе уже говорил.

Говори впредь по теме, с пургой - во флуд.