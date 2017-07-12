Black Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в... #37







Отправлено: - 10:12 Народ, что за нездоровое обсуждение? Ребята все наши костанайцы, трех-кратные чемпионы Казахстана, а в России выступают и подалее, потому что в Казахстане до сих пор нет регистрации международной спортивной дисциплины-спортивный пейнтбол. парням в Казахстане уже нескем воевать переросли, поэтому и выступают за пределами Родины. Кстати и с гимном ис флагом Казахстана (на форме тоже флаг Казахстана), что еще надо? И они-то как раз не плачут, а выстыпают, а вот кто на форуме умеет объделать чужие достижения, так то, похоже ГЕРОИ. p.s. и что же это вы все сливаете в кучу, военные достижения и спортивные? от непонимания темы или зависть точет?