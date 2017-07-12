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§ NG.kz
Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в Перми
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 июля в Перми проходил финальный турнир по спортивному пейнтболу Уральской конференции Всероссийской серии Pro-Shar Cup. Костанайская команда «Шериф» выступила в двух дивизионах.
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CA
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 22:28
Комментарий удален модератором.

Алибек
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 22:30
Комментарий удален модератором.

CA
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А с Чечни много кто в Казахстане в те года прятался. "Воины Аллаха", ага...

:lol: Зёма,сынок,а ты какого года выпуска? 2000-го? Если так,то всё понятно и простительно.
:lol:

Алибек
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
ы как-то в Бузулуке второй этаж вшестером против тридцати держали больше часа. Потом уже просто поменялись местами. Так мы на этаж зашли за пятнадцать минут.

Какого бойца взрастила земля Казахстана, прямо хоть сейчас к Халық Қаһарманы (герою) можно представлять, не оскудела наша земля на батыров.

гость
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 23:06
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 23:07
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 13.07.17 - 23:23
Комментарий удален модератором.

Black
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 16.07.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, что за нездоровое обсуждение? Ребята все наши костанайцы, трех-кратные чемпионы Казахстана, а в России выступают и подалее, потому что в Казахстане до сих пор нет регистрации международной спортивной дисциплины-спортивный пейнтбол. парням в Казахстане уже нескем воевать переросли, поэтому и выступают за пределами Родины. Кстати и с гимном ис флагом Казахстана (на форме тоже флаг Казахстана), что еще надо? И они-то как раз не плачут, а выстыпают, а вот кто на форуме умеет объделать чужие достижения, так то, похоже ГЕРОИ. p.s. и что же это вы все сливаете в кучу, военные достижения и спортивные? от непонимания темы или зависть точет?

* Ваш земляк
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CA:
Зёма,сынок,а ты какого года выпуска? 2000-го? Если так,то всё понятно и простительно.

1974-го, папаша!
Профайл

Алибек
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 16.07.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
1974-го, папаша!

молодец!!!такой молодой и уже Батыр, тебе надо срочно командиром этого отряда пинболистов.
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