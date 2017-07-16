Цитата: Горожанин_kst:

А на конференциях и заседаниях можно такие показатели нарисовать, что воду с Тобола хоть завтра а бутылки закатывай и по 5 евро за поллитра.Жизнь хороша, когда пьешь не спеша, главное пить не из под крана.

так это же заявили уважаемые Вами РОССИЙСКИЕ ученные им то видней вниз по течению, по видимому на границе поставили фильтры и у них вода почти дистиллированная, а мы пьем гадость.