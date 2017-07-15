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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжела раба работа, если им делать нечего, заставляю сажать палки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чебаркульская курятина в ход пошла
А хде патриотизм?

Ну такая сочнее жас канатовских несушек, в том году наелся ими, и так и эдак маринуешь, а все не то.
А это как конкурент окорочкам, кг всего по 640 плюс немного льда..
Сегодня потрачено 4500 на 4 курицы.
На Жасканатовских максимум те же килограммы 2500.
Ну какие то излишки денег появились..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вспомню какой чудесный гарячий щящлык..
Абъедъение!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.07.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик,ты сколь сегодня вмазал?
Что ни ветка,везде моё имя.
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§ 113
Re: Флуд и оффтопик часть 3
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 16.07.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Абъедъение!

Половина первого ночи.
А рабов своих покормил?
А возлюбленную?
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.07.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну такая сочнее жас канатовских несушек, в том году наелся ими, и так и эдак маринуешь, а все не то.
А это как конкурент окорочкам, кг всего по 640 плюс немного льда..
Сегодня потрачено 4500 на 4 курицы.
На Жасканатовских максимум те же килограммы 2500.

А зачем несушек берёшь они же резиновые ,спортивные.
Взял бы бройлеров жасканат по 645 они норм.ну и наши всё таки.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Взял бы бройлеров

Каких бройлеров,у меня от его фото на курятину уже изжога)))Как будто другое на костре приготовить нельзя.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
бройлеров жасканат по 645 они норм.ну и наши всё таки.

У нас они по 800 вроде..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Как будто другое на костре приготовить нельзя.

Хех..
Котлеты из конинки?
Кстати сегодня у нас это..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Половина первого ночи.
А рабов своих покормил?
А возлюбленную?

Как то не задумывался об этом..
Они там себе перец жарили, баклажаны..
Я это не ем..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.07.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
у меня от его фото на курятину уже изжога)

Ну все же признайтесь, что фотки, на редкость живописны. Так талантливо сфоткать, чтобы напрочь отбивало аппетит, это же талант нужен.
Их можно при диете использовать, чтобы голодать. Глянул на его художество и два-три часа отвращения к еде гарантировано.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 22:37
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Ответить Новый топик
Страница 228 из 228«1...226227228
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