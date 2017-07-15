Цитата: 112:

Ну такая сочнее жас канатовских несушек, в том году наелся ими, и так и эдак маринуешь, а все не то.

А это как конкурент окорочкам, кг всего по 640 плюс немного льда..

Сегодня потрачено 4500 на 4 курицы.

На Жасканатовских максимум те же килограммы 2500.

А зачем несушек берёшь они же резиновые ,спортивные.

Взял бы бройлеров жасканат по 645 они норм.ну и наши всё таки.