100 Re: Самоуправство? #5







Отправлено: - 00:58 Всё правильно делает. Хозяина тоже можно понять. Когда в начале 2000х строились эти магазины,парковку все делали сами за свои деньги соответственно для удобства своих клиентов. Сейчас же там всё утыкано личными авто бедных менеджеров Сбербанка России до самого Стомеда. Какого крена он должен предоставлять стоянку для тех, кто просто тупо поставит авто на весь день, просто потому, что ему здесь удобно?