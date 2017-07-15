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§ NG.kz
Самоуправство?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве законно магазин Виолетта перегораживает стоянку перед своим входом специальными конусами? Как может быть часть пр.Абая быть частной собственностью?
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§ seroff
Re: Самоуправство?
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 15.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подъехал отодвинул послал и припарковался
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Сосед
Re: Самоуправство?




Отправлено: 15.07.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди дали взятку,а им дали в аренду. Так что все почти законно)

ЮКА
Re: Самоуправство?




Отправлено: 15.07.17 - 21:55
Комментарий удален модератором.

ЮКА
Re: Самоуправство?




Отправлено: 15.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там конусы! Нас когда-то не впустили в магазин из-за того, что отказались оставить дамскую сумочку с документами в камере хранения. До сих пор думаю, что же за товар у них такой ценный, который можно было бы в ней незаметно вынести. С тех пор и желания нет зайти.

100
Re: Самоуправство?




Отправлено: 16.07.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно делает. Хозяина тоже можно понять. Когда в начале 2000х строились эти магазины,парковку все делали сами за свои деньги соответственно для удобства своих клиентов. Сейчас же там всё утыкано личными авто бедных менеджеров Сбербанка России до самого Стомеда. Какого крена он должен предоставлять стоянку для тех, кто просто тупо поставит авто на весь день, просто потому, что ему здесь удобно?

§ Адам
Re: Самоуправство?
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 16.07.17 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему за это не привлекут собственников магазина Виолетта?


А почему-БЫ не обратиться с жалобой в прокуратуру?



[Исправлено: Адам, 15.07.2017 - 08:31]
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§ Vital
Re: Самоуправство?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему вы решили что часть улицы абая не может быть частной? Ващето у нас вся страна находится в частной собствености одного человека. Полюбому этот кусочик улицы частный. Только не виолеты. Они незаконо полюбому себе присвоили кусочек земли. Жалуйтесь на верх .
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денис
Re: Самоуправство?




Отправлено: 16.07.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже,если за свой счет сделали стоянку,это ничего не значит,что это их частная собственность. их стоянку легко можно вернуть в газон.если у них есть документы на этот участок земли,стало быть они могут его огораживать,а если нет,то этообщественная собственность. как и таблички под знаками кирпич и остановка запрещена,типа" кроме клиентов магазина" или " кроме госслужащих акимата" все это не законно,стало быть и не имеет никакой юр. силы)

§ Добринцофф
Re: Самоуправство?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.07.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди всеми силами пытаются воткнуть свой банк или магазин в самом центре,при этом о парковке думают в последнюю очередь.К "сберу" вообще невозможно подъехать ни по "Абая" ни по "Баймагамбетова".
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МС33
Re: Самоуправство?




Отправлено: 16.07.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто их будет наказывать? Если вы не инициируете обращение. Нарушено несколько законов. Самовольный захват земли (земельное законод-во). Создание препятствий -ПДД )
И третье - самоуправство.

Итя
Re: Самоуправство?




Отправлено: 16.07.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Вы знаете чей это магазин? Ни один прокурор или земельщик не сунется! Примите и терпите.

§ Vital
Re: Самоуправство?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итя а вы знаите чей автовокзал? И кто у ней в астане родня. А вы знаите кто строит мак в центре.
Все сидим и молчим. Нет смысла тут выкладывать нн. Зная зарание что боротся с ними уголовно наказуемо. Спросите почему? Отвечать тоже уголовно наказуемо.
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112
Re: Самоуправство?




Отправлено: 16.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Итя:
Да Вы знаете чей это магазин? Ни один прокурор или земельщик не сунется! Примите и терпите.

Да ладно.Мишаня нормальный чел.
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