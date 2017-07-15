NG.kz В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:29 За бытовое насилие в Казахстане теперь будут привлекать только к административной ответственности, а не к уголовной. 3 июля Президент РК подписал закон, согласно которому статьи 108 и 109 УК РК ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Побои") переместились из уголовного в административный кодекс. 13 июля поправки вступили в законную силу.

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