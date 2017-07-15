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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжела раба работа, если им делать нечего, заставляю сажать палки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чебаркульская курятина в ход пошла
А хде патриотизм?

Ну такая сочнее жас канатовских несушек, в том году наелся ими, и так и эдак маринуешь, а все не то.
А это как конкурент окорочкам, кг всего по 640 плюс немного льда..
Сегодня потрачено 4500 на 4 курицы.
На Жасканатовских максимум те же килограммы 2500.
Ну какие то излишки денег появились..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вспомню какой чудесный гарячий щящлык..
Абъедъение!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2799
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.07.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик,ты сколь сегодня вмазал?
Что ни ветка,везде моё имя.
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* 113
Re: Флуд и оффтопик часть 3
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 16.07.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Абъедъение!

Половина первого ночи.
А рабов своих покормил?
А возлюбленную?
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Ответить Новый топик
Страница 228 из 228«1...226227228
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