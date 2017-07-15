112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3407





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:17 Цитата: kbkz1980:

Чебаркульская курятина в ход пошла

А хде патриотизм?

Ну такая сочнее жас канатовских несушек, в том году наелся ими, и так и эдак маринуешь, а все не то.

А это как конкурент окорочкам, кг всего по 640 плюс немного льда..

Сегодня потрачено 4500 на 4 курицы.

На Жасканатовских максимум те же килограммы 2500.

Ну какие то излишки денег появились..