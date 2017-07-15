Цитата: Vital:

А считается ли насилием если я . Теоретически . Швырну в Лилию стрепню ее. Например пересолила она. И в ответ она мне ударом в челюсть отрубила меня. А придя в себя уже менты меня вяжут за бытовое насилие. И штраф выписывают и 15 суток. А она и рада

тебя увольняют с работы за прогул, семья теряет доход, взыскивают штраф (если штраф неподъемный) арестовывают имущество, ты не можешь устроиться на работу, запись в трудовой, привлекался к адм. ответственности, и ты плотно сидишь на доходах Лилии, через пол года она выгоняет тебя, участковый помогает твоей семье, приходит по выходным с продуктовым набором и до утра успокаивает ее, так что не советую экспериментировать.