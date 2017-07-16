Цитата: Vital:

Посадил пару елок и цветов а тут фанатизм.

если б ты знал скоко я деревьев посадил во дворе и за домом, тоже наверное больным на всю голову обозвал)))

По мимо 2-х елей и сосны, 3 дуба, иву, несколько яблонь-дичек, кустиков сирени, 4 рябины, 2 черемухи, по паре кленов, бояршника и ясеня.. иргу, калину, куст жасмина он же чубушник, который в этом году впервые дал несколько цветов:

