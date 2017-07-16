Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6439





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4434

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:15 Был у нас один немец ну тогда я и незнал ваще национальность. Так вот тупой был он и в мозге и физически. Один наш мажор в компании вечно его унижал. Я и пару парней его постояно защищали старались научить чемуто ( ну тогда понятиям) вобщем не кто и незнал что он немец и бац уехал все в шоке. Ну видемо родителе мутили тихо что сын даже незнал. А второй шок испытали позже. Приехал он в гости спустя 10 лет . Он иденственому кому пришел к тому типу который его унижал. И они сдружились . Сауна пиво . Машины гнал. . А конец истории прям комедия. Кинули его с этими машинами. Мне он как то написал в однакласники. Я не послал . Добрый я. Просто с новым годом поздравил.