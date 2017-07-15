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§ NG.kz
В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих мужей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информагентства сообщают о появлении в китайском ТЦ бокс-офисов для мужчин, которые терпеть не могут ходить по магазинам, но вынуждены делать это за компанию со своими благоверными.
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Татары очень хитры . Они умеют и любят вкусно готовить

Мне не нравится татарская еда.
Одна только, но она спец, соседка татарка делала это отменно, тут подняла два ресторана и ее вызвали в Сочи, там на паях гостиницу держит.
Та готовила, но блюда разного калибра.
Хотя я ее маленькие пельмени не любил, борщ хохлятский по лучше хохлов даже делала.
Ну она шеф повар всю жизнь..
До остальных сколько не заходил, был в Татарстане, не, не нравится..
У них там с мясом проблемы, много они мяса не едят..
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§ Vital
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4434
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно мы были в разных жральнях. Борщ и с говядины шурпа мне нравится. Когда мне официантка приносит вкусный борщ я ей всегда спасибо говорю Лиля. :-)
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§ kbkz1980
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2799
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.07.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне не нравится татарская еда.

Ты заточен на синих и пиво.Вот и хомяч свою традиционную еду

:lol:
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Амангельды
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...




Отправлено: 16.07.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980 .Ты заточен на синих и пиво.Вот и хомяч свою традиционную еду%%%%


А еще он любит грызть сушенные бараньи кишки и запивать их арайским пивом.
:lol: :lol: :lol:

1305
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...




Отправлено: 16.07.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Покупаю по 30 кг, это должна женщина все такать,


барон цыганского табора?
похоже.
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