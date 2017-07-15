112 Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих... #15





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:51 Цитата: Vital:

Татары очень хитры . Они умеют и любят вкусно готовить

Мне не нравится татарская еда.

Одна только, но она спец, соседка татарка делала это отменно, тут подняла два ресторана и ее вызвали в Сочи, там на паях гостиницу держит.

Та готовила, но блюда разного калибра.

Хотя я ее маленькие пельмени не любил, борщ хохлятский по лучше хохлов даже делала.

Ну она шеф повар всю жизнь..

До остальных сколько не заходил, был в Татарстане, не, не нравится..

У них там с мясом проблемы, много они мяса не едят..