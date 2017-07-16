Горожанин_kst Re: Эксперты России и Казахстана заявили, что качество воды в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 724

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:19 Все зашибись, ну подумаешь свалку мусора организовали в зоне водозабора костанайского водохранилища (за последними дачами по рудненской трассе). И пофиг на замечания гидрологов, пипл сглотнул, бабло закапало...А на конференциях и заседаниях можно такие показатели нарисовать, что воду с Тобола хоть завтра а бутылки закатывай и по 5 евро за поллитра.Жизнь хороша, когда пьешь не спеша, главное пить не из под крана.