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§ NG.kz
Эксперты России и Казахстана заявили, что качество воды в Тоболе "стабильно"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой вывод сделали члены рабочей группы по бассейну реки Тобол Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов на 36-м заседании группы в Кургане.
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FOMA
Re: Эксперты России и Казахстана заявили, что качество воды в...




Отправлено: 16.07.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эксперты России и Казахстана заявили, что качество воды в Тоболе "стабильно"

А я заявляю что в воде уже не растворяется горючка из скутеров и моторных лодок. Особенно в пляжной зоне. Как вам вот такая "реальная" картина р.Тобол что на фото.

§ Горожанин_kst
Re: Эксперты России и Казахстана заявили, что качество воды в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.07.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все зашибись, ну подумаешь свалку мусора организовали в зоне водозабора костанайского водохранилища (за последними дачами по рудненской трассе). И пофиг на замечания гидрологов, пипл сглотнул, бабло закапало...А на конференциях и заседаниях можно такие показатели нарисовать, что воду с Тобола хоть завтра а бутылки закатывай и по 5 евро за поллитра.Жизнь хороша, когда пьешь не спеша, главное пить не из под крана.
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