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≡ Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворник - это звучит гордо, уверены сегодня костанайцы, которым посчастливилось жить по адресу Садовая, 49. А убедила их в этом пенсионерка Лариса Владимировна Лебедева, которая 5 лет назад устроилась на работу в их ПКСК.
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FOMA
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все классно и красиво! Не в обиду бабуле, но она в этом чепчике реально на Бабу Ягу похожа, из сказок.

Денис
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну,вот,дворникам пкск платит за уборку территории, а почему бабушке нельзя платить?Как не стыдно жильцам на уборку прилегающей территории жлобить копейки

Алибек
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Замакима города надо поставить эту женщину.

а кто же тогда двор убирать будет и малые архитектурные формы создавать? вы там бабушку не баламутьте.

Алибек
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
ну,вот,дворникам пкск платит за уборку территории, а почему бабушке нельзя платить?

вы что на коррупцию толкаете?

§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опасное время . Надобно бабулю проверить на вменяемость. Пропадали ли дети в этом дворе? Ведь нормальные бабули носки вяжут и пирожки готовять . Кто его знает с чего она компост готовит
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§ Грибоедов
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 16.07.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие люди и построили европейскую цивилизацию.
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§ Грибоедов
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 16.07.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А те, кто способен лишь зло острить и оскорблять человека, создали азиопию, и живут в г..не.
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§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те кто способен ныть . Зло высказывать .на зло. Им место в европе. Их там всех ждут.
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§ Vital
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% это ненормально. Я если б жил в этом подьезде то запретил бы общатся детям с бабулей. Могу еще понять юджена. Посадил пару елок и цветов а тут фанатизм. Тут проблема.
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Алибек
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 16.07.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Такие люди и построили европейскую цивилизацию.

вы за легализацию этих, язык не поворачивается ЛГБТ не у нас и в РФ не пройдет.Цитата:
Грибоедов:
А те, кто способен лишь зло острить и оскорблять человека, создали азиопию, и живут в г..не.

не забывайте, что мы с вами живем в Азие.
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