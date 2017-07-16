/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Астана Арланс" победил "Куба Домадорес" в финале и стал самым титулованным клубом WSB		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Астана Арланс" победил "Куба Домадорес" в финале и стал самым титулованным клубом WSB
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу противостояния "арланы" уступали 2-5, но сумели стать чемпионами. "НГ" предлагает краткий обзор того, что пишет об этом событии спортивная пресса.
Читать новость

Жора
Re: "Астана Арланс" победил "Куба Домадорес"...




Отправлено: 16.07.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрел видео. Олжас Саттыбаев выиграл
по всем статьям этот бой,но победу отдали
кубинцу ...

!
Re: "Астана Арланс" победил "Куба Домадорес"...




Отправлено: 16.07.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, как дрался Закир Сафиуллин, стоило посмотреть!

Мен
Re: "Астана Арланс" победил "Куба Домадорес"...




Отправлено: 16.07.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень рад за Пинчука!
Это его заслуженный уровень!
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 111, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 0
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх