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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас таких пальто в 1970х не помню, это наверно немецкие?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11335
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вася рядом?

Не,Марик. Вася жил на другой улице,
на Кирова. И совсем в другом конце
посёлка. А длинна посёлка была
3км.700 метров,сам видел... :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11335
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас таких пальто в 1970х не помню, это наверно немецкие?

Нет,это где то 63 -64 годы. Тебя наверное ещё в Проекте - небыло.
Самый маленький и который стоит сзади его - это мои двоюродные
братья.Самый маленький - погиб уже лет 20 назад.
Водителем - был. А я самый старший и длинный,
с собакой... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 16.07.2017 - 17:03]
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у нас один немец ну тогда я и незнал ваще национальность. Так вот тупой был он и в мозге и физически. Один наш мажор в компании вечно его унижал. Я и пару парней его постояно защищали старались научить чемуто ( ну тогда понятиям) вобщем не кто и незнал что он немец и бац уехал все в шоке. Ну видемо родителе мутили тихо что сын даже незнал. А второй шок испытали позже. Приехал он в гости спустя 10 лет . Он иденственому кому пришел к тому типу который его унижал. И они сдружились . Сауна пиво . Машины гнал. . А конец истории прям комедия. Кинули его с этими машинами. Мне он как то написал в однакласники. Я не послал . Добрый я. Просто с новым годом поздравил.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11335
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так вот тупой был он и в мозге и физически

Виталя, а я не тупой.И машину тебе - не пригоню.
Если и приеду когда нибудь в Кустанай,я вам -
отомщу за того тупого. Уеду из Кустаная
на машине Кустанайского Автопрома... :lol: :oops: :-P
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда приедешь . Если ко мне в гости на шашлык не зайдешь . То я доктору сизо спецом позвоню он вам самую " лучшую " машинку подберет и ходовку сам лично проверит. Вобщем до троицка доедешь . А дальше придется на поезде старом советском ехать.
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