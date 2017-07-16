NG.kz Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28909

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:08 Дворник - это звучит гордо, уверены сегодня костанайцы, которым посчастливилось жить по адресу Садовая, 49. А убедила их в этом пенсионерка Лариса Владимировна Лебедева, которая 5 лет назад устроилась на работу в их ПКСК.

Читать новость



