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§ NG.kz
В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За бытовое насилие в Казахстане теперь будут привлекать только к административной ответственности, а не к уголовной. 3 июля Президент РК подписал закон, согласно которому статьи 108 и 109 УК РК ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Побои") переместились из уголовного в административный кодекс. 13 июля поправки вступили в законную силу.
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Алибек
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Красные ушли она стала белой. Жизнь у ней такая.

а ты, надо полагать, красным и остался? но увы красные уже не вернуться никогда, я там по круче написал, но не пропускают, хотя Законодательство вроде не нарушал, возможно модератор то же из затаившихся красных.

§ Vital
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или к примеру. Считается ли бытовое насиление если мне то тошноты не нравится стрепня жены . Не умеет готовить а муж давится и улыбается это не насилие?
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Алим
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И штраф выписывают и 15 суток.

тебя увольняют с работы за прогул, семья теряет доход, взыскивают штраф (если штраф неподъемный) арестовывают имущество, ты не можешь устроиться на работу, запись в трудовой, привлекался к адм. ответственности, и ты плотно сидишь на доходах Лилии, как ты думаешь выгодно это твоей Лиле?

§ Vital
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если жена имеет 3 дан по дзюдо а муж слесарь 3 разряда . А вызваные на место проишествия участковый студент 3 курса .кто больше подвержен насилию в этой компании? За кого будет участковый переживать?
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Алибек
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
За кого будет участковый переживать?

за свой погоны.

Алибек
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А считается ли насилием если я . Теоретически . Швырну в Лилию стрепню ее. Например пересолила она. И в ответ она мне ударом в челюсть отрубила меня. А придя в себя уже менты меня вяжут за бытовое насилие. И штраф выписывают и 15 суток. А она и рада

тебя увольняют с работы за прогул, семья теряет доход, взыскивают штраф (если штраф неподъемный) арестовывают имущество, ты не можешь устроиться на работу, запись в трудовой, привлекался к адм. ответственности, и ты плотно сидишь на доходах Лилии, через пол года она выгоняет тебя, участковый помогает твоей семье, приходит по выходным с продуктовым набором и до утра успокаивает ее, так что не советую экспериментировать.

Алибек
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Или к примеру. Считается ли бытовое насиление если мне то тошноты не нравится стрепня жены . Не умеет готовить а муж давится и улыбается это не насилие?

участковые обычно не прихотливые парни, в деревне выросли.

Ольга
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все только в пользу Государства , а где защита для женщин ? Вернется с 15 суток, с семьи возьмут бешеный штраф или надеються на то, что женщина теперь еще сильнее будет молчать. когда ее бьют, так как дети без хлеба останутся !!! Чем думают когда такие законы принимают ? Где защита для слабого пола ? Это не выход, это наоборот, ради денег для своей семьи, женщины будут молчать и страдать !

§ Vital
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а если хитрая татарка Лилу спецом в борщ соли насыпала больше чем в кулинарной книге сказано. И она хитро замутила провакацию. И меня уволили по ее причине . По причине целеноправленой подставе. Могу ли я правильный поц подать на Лилу за насилие над мужчинами?
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