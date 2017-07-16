Цитата: FOMA:

Оставил человек свой вклад в искусство. Полезный вклад, это главное! Жаль конечно что на родине не сильно востребован был. Да так же как и Гармаш и много других. Ну, родину не выбирают.

как это не востребован был на родине? он до последнего дня работал в театре Лермонтова в Алматы, даже в трудные для него годы когда не было для него ролей там, числился и получал зарплату, при этом помогал всем своим родственникам дал возможность подняться на ноги, не надо превращать его в "обиженного" он этого не заслужил, он наш коренной Казахстанец, он любил свою Родину, его в Казахстане всегда помнили и никогда не забудут.