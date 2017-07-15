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§ NG.kz
В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих мужей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информагентства сообщают о появлении в китайском ТЦ бокс-офисов для мужчин, которые терпеть не могут ходить по магазинам, но вынуждены делать это за компанию со своими благоверными.
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Марте просто останавливаешься в паркинге и спишь..
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§ kbkz1980
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем мужчин вообще брать с собой в магазин?
Я что без его совета выбрать не могу .
И потрм шопинг не в радось,если рядом шоркает лапками уставшая моська мужика

:lol:
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
что без его совета выбрать не могу .

Сразу видно, неопытная!
Мужик берется не для совета..
Для поддержки штанов, для услуг рикши и наполненного кошелька, "чтоб не пропил"..
Совет дело десятое..
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§ kbkz1980
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для поддержки штанов, для услуг рикши и наполненного кошелька, "чтоб не пропил"..
Совет дело десятое..

Дал банковскую карточку и всё,а ты видимо привык ,что у тебя как у царя и бога женщина должна клянчить на свои нужды.



:lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дал банковскую карточку и всё,а ты видимо привык ,что у тебя как у царя и бога женщина должна клянчить на свои нуж

Господи..
Ты это о чем?
На свои нужды или хобби женщина во многих семьях зарабатывает сама, в том числе и у меня..
А вот не нужно путать это с основными расходами, где мужик как глава семьи обяхан давать на это деньги либо сам брать основные продукты, такие как туша мяса, коммуналка, ремонт, прочее..
Или ты в семье вместо мужика все решаешь?
То тогда и не мужики у тебя были вовсе..
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§ kbkz1980
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.07.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На свои нужды или хобби женщина во многих семьях зарабатывает сама, в том числе и у меня..


Вот ты жмот
:lol: :lol: :lol:
Цитата:
112:
Или ты в семье вместо мужика все решаешь?

Мой мужик работает и должен отдыхать,а не бегать со мною как бобик по хоз нуждам,более того,я ему одёжу парфюм и тд покупаю без него-потому как у меня вкус безупречный и торгуюсь я как бывалый еврей на привозе,что не свойственно мужикам. И мой мужчина благодарен,что избавила его от этой шорканья по магазам.Мужчина рождён для великих дел!
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§ 112
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.07.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мужчина рождён для великих дел!

Не знаю, меня моя берет иногда для того чтобы оценил платьишко или сапошки, а я то знаю что нужна не оценка, она как предлог, а добавка нехватающего бабла, которое можно взять из семейного бюджета..
Ну лучше мужика распланировать бюджет никто не сможет, тем более когда такая обстановка в стране..
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безумец
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...




Отправлено: 15.07.17 - 23:17
Комментарий удален модератором.

)))
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...




Отправлено: 16.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше пусть там по.но покажут. Мужики своих дам в торговый центр сами потащат

✓✓
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...




Отправлено: 16.07.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
торгуюсь я как бывалый еврей

когда родился татарин, еврей заплакал :lol:

§ Vital
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я согласен с Заканычем. Лучше мужика распланировать бюджет не кто не сможет дома. Дай бабе волю все растранжирет в миг.
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1305
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...




Отправлено: 16.07.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
либо сам брать основные продукты, такие как туша мяса


что то кроме костлявых кур в мешках не видно.

Цитата:
kbkz1980:
Мой мужик работает и должен отдыхать,а не бегать со мною как бобик по хоз нуждам,более того,я ему одёжу парфюм и тд покупаю без него-


ну, ну, а есть ли клоун. нумер шесть на сегодня?
у 112 восьмая вроде

короче два хвастуна друг перед другом.

§ Vital
Re: В Китае в торговом центре придумали «боксы» для скучающих...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю секрет Лилу. Татары очень хитры . Они умеют и любят вкусно готовить . Они могут мужа безконечно кормить и сами кушать НО генетически татары не расположены к полноте. Потому Татары идеальны в семье . Если не смешаный брак Они постаяно кушают и им ненадо ходить в фитнес зал. Лилу полюбому выеграшной позицией.
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