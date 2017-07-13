А вот пишет представитель крыла националистов-патриотов, Мұхтар Тайжан на своей странице в Фейсбуке:
Мұхтар Тайжан
Я, конечно, тоже наблюдаю дискуссию Аблязов-Косанов-Ергалиева-Мамбеталин по новым партиям и движениям (хоть двое из них у меня в бане)). Что я хочу сказать? Нам нужны выборы в парламент по новой системе, половина из депутатов должны выбираться на мажоритарной основе, партии должны создаваться на раз - из количества 10-15 человек. Пусть будет несколько партий, называющих себя оппозиционными, несколько партий т.н. "национал-патриотических", несколько центристских, провластных, Нұротан, Жасотан, Азат и т.д. Не надо никому запрещать заниматься политикой и бороться за голоса избирателей. Общая цель должна быть одна - добиться новых выборов в парламент по новой системе. Не скрою, в этом случае я тоже буду искать союзников и стартовать на таких выборах. Почему нам нужны новые выборы в парламент? Потому, что нет площадки для обсуждения государственных проблем. Все эти государственные проблемы от отсутствия их обсуждения в стенах парламента: - тупые, а на самом деле вороватые освоения госсредств на мертворожденные проекты, - непонятные налоговые льготы отдельным предприятиям и бизнесам, - отказ в открытом земельном кадастре, - непомерная госпомощь частным коммерческим банкам, - намерение строить АЭС, - размещение банка ядерного топлива, - гибель людей в степи от падающих с неба ракет, - волюнтаристские, бессистемные подходы в сфере образования - последняя в списке, но первая по значимости - государственная идеология. Исполнительная власть должна быть подконтрольная такому многоголосому парламенту. Лучшего варианта человечество пока не придумало. Поэтому предлагаю поставить общую цель-минимум - добиться новых выборов в парламент по новой системе. А там пусть народ решает, кому доверяет и кому отдаст свои голоса. ----------
Ну что, успех в принципе гарантирован - популизм всегда нравился избирателям, особенно если честно сказать "граждане! ваши деньги воруют и отдают не тем кому надо! выбирайте меня, и деньги отдадут тем кому надо!" С государственной идеологией, кстати, придётся подправить Конституцию - но какие проблемы, по накатанной-то.
ADEBIPORTAL.KZ: «Жазушы Дулат Исабековтің бір күні» («Один день писателя Дулата Исабекова») - Литературный портал публикует интервью с известным писателем Дулатом ИСАБЕКОВЫМ, который критикует казахоязычные издания за чрезмерные похвалы в адрес писателей и поэтов.
“Недавно в Москве вышел четырехтомник моих произведений. Была презентация сборника, пришли именитые писатели и журналисты. Об этом событии писали казахские и российские СМИ. Мне понравились публикации в русских изданиях. Они не пишут просто хвалебные статьи. А мы если хвалим, то возносим до небес, если критикуем - можем сровнять с землей. Нет золотой середины. К примеру, я против выражения «великий писатель». У нас нет великих, кроме Абая и АУЭЗОВА. Остальные все видные или известные литераторы. Меня как-то тоже назвали «великим», я против этого», - сказал он.
шутка юмора: насчет прикалывания что 100 процентов завтра будут говорить на...
а вот и "последствия": Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Азамат Мусагалиев на вопрос на казахском языке в шуточном ролике ответил "курлы-мурлы" АСТАНА, 14 июл — Sputnik. Шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вместо привычных для артиста оваций и улыбок вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев. В 14-секундном проморолике Мусагалиев на вопрос комика Нурлана Сабурова "Азамат, өзің қалай, денсаулық қалай?" ответил: "Курлы-мурлы, курлы-мурлы". Юмор без посыла Беседа двух юмористов продолжилась репликами: "А что это значит?" — спросил Сабуров. "В смысле? А у тебя что-то значило? Я думал, что мы просто прикалываемся", — смеясь, ответил Мусагалиев Идея ролика пришлась не по душе зрителям, которые посчитали "курлыкание" оскорблением казахского языка. За товарища по сцене и хорошего знакомого заступились коллеги-кавээнщики. Победитель летнего кубка КВН этого года Санат Шапашов в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан отметил, что к юмору априори нужно относиться с легкостью. "Я считаю, что юмор нельзя оценивать как-то, тем более как насмешку над языком. Это юмор без какого-то посыла. Возможно, они не знали, что будет такая реакция в Казахстане. Предлагаю его просто понять и простить", — сказал Санат Шапашов. Кавээнщик и шоумен Малик Хасенов "курлы-мурлы"-историю назвал творческой ошибкой без злого умысла со стороны Мусагалиева. "На самом деле, Азамату эту шутку можно простить. Он очень много делает для популяризации казахстанского юмора, он очень хороший человек. Бывают случаи, когда челочек совершает творческие ошибки. Я думаю, что никакого злого умысла не было. Я думаю, что не факт, что они сами придумывали эту шутку, ситуация раздута", — высказал мнение Малик Хасенов. Хасенов подчеркнул, что обвинять Азамата в отсутствии патриотических чувств к Казахстану несправедливо, а "диванным критикам", вооруженным клавиатурой, посоветовал найти себе другое занятие. "То, что мы все так принимаем на свой счет и готовы кричать "аруак" с копьями наперерез, это тоже неправильно. Можно другими средствами показывать свою любовь к Родине, чем просто в "Фейсбуке" кричать и делать перепост, мол, какая неудачная шутка", — объяснил свою позицию Хасенов. От любви до ненависти один "курлы-мурлы" Сам "птичий" ролик транслировался и не задевал чувства патриотов казахского языка около месяца. Степногорский стендап-комик Нурлан Сабуров выложил ролик с заголовком "Вот и поговорили" 23 июня. Шквал гневной критики обрушился на юмористов около недели назад, примерно в это же время в столице Казахстана завершился Летний Кубок КВН. "Сборная Камызякского края", в которой играет Мусагалиев, по результатам игры заняла второе место, уступив команде "Каzахи" лишь 0,2 балла. Шутку, озвученную Азаматом в ролике ТНТ, как говорится, только ленивый не назвал неуместной, особо чувствительные даже предложили закрыть въезд казаху на историческую Родину. "Нурлана и Азамата уважал за их игру на сцене. Но после этого я их презираю", — написал пользователь Ержан в комментариях к видеоролику. Оскорбившегося оратора поддержали и другие. "Неудачная креативная идея, фактически осмеивающая казахский язык, но как мог Азамат Мусагалиев согласиться участвовать в таком? Мерзко", — написала Шолпан Али. Впрочем, нашлись и те, кто решился со словесным оружием потопить аргументы обиженных шуткой казахстанцев. "Вы думаете, казахский язык сейчас оскорбился, обиделся и сидит надутый? Вы сами оскорбились. Скорее всего, из-за комплекса неполноценности. Два казаха угарели (посмеялись — прим.) над самими собой. И это круто", — вступился за юмористов пользователь bagman CF3. "Это юморист, КВНщик… Он оскорбил наш язык? Я не заметил в этом ничего оскорбительного, самоирония не более", — отметил Нурдаулет Танирберген. Известный в Казахстане режиссер и актер Нуртас Адамбай также не остался в стороне от "курлыкающей" ситуации. "От любви до ненависти один курлы мурлы. Неудачная шутка. Но вряд ли он хотел обидеть кого-либо. Больше стеб над самим собой. Просто не ожидали такой реакции от казахстанских зрителей. Нужно учитывать, что они все же живут в России и по-другому смотрят на некоторые вещи", — поделился мнением с пользователями Адамбай. Шутку скоро забудут Азамат Мусагалиев стал мега-популярным юмористом после появления на "Первом канале" в качестве капитана команды КВН "Сборная Камызякского края". В манеру шутить и харизму Азамата влюбились тысячи телезрителей, в том числе и поклонники из Казахстана. Сам Мусагалиев в интервью Sputnik откровенно признался, что душой и сердцем всегда был и останется казахом, несмотря на то, что родился в России. После каждого выступления камызяков на сцене КВН звучит песня-отбивка со словами "Любіть нас такими, як є". Артисты призывают любить их такими, какие они есть. В том, что у "курлы-мурлы" шумихи будет именно такой хэппи-энд, не сомневается Малик Хасенов. "Кто был зрителем Летнего кубка КВН и посмотрит позже эфир, тот увидит, что Азамат десять раз признался в любви к Казахстану и сделал это очень красиво, невероятно круто. Уверен, что как только выйдет в эфир Летний Кубок, эту шутку сразу забудут. Сто процентов", — заключил кавээнщик.
А вы разве не замечаете, как незаметно на меня, на многих других, возложили обязанность только хвалить, только восторгаться, не критиковать, не опровергать даже самые очевидно-глупые мнения и суждения, даже здесь, на этом сайте. Или промолчать, что большинство и делает. Не заметили как дружно "зашикиваются" иные "непатриотичные" комментарии. Администрацией, модераторами, да и уважаемым пользователем. Даже этот, невинный, по моему мнению коммент, может быть удален, под предлогом "неразжигания" или чтобы не провоцировать ура-патриотов. Вот и молчим.
Алиса: В 14-секундном проморолике Мусагалиев на вопрос комика Нурлана Сабурова "Азамат, өзің қалай, денсаулық қалай?" ответил: "Курлы-мурлы, курлы-мурлы".
Вообще, подобный ответ на такой вопрос стоит взять на вооружение. Он ни чем не хуже обычного "нормальна". Вроде как "все ОК". Или "Все настолько хорошо, что мне весело и хочется шутить", только в краткой форме.
- өзің қалай, денсаулық қалай? - Курлы-мурлы, курлы-мурлы.
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