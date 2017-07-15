Цитата: 112:

На свои нужды или хобби женщина во многих семьях зарабатывает сама, в том числе и у меня..





Вот ты жмот



Цитата: 112:

Или ты в семье вместо мужика все решаешь?



Мой мужик работает и должен отдыхать,а не бегать со мною как бобик по хоз нуждам,более того,я ему одёжу парфюм и тд покупаю без него-потому как у меня вкус безупречный и торгуюсь я как бывалый еврей на привозе,что не свойственно мужикам. И мой мужчина благодарен,что избавила его от этой шорканья по магазам.Мужчина рождён для великих дел!