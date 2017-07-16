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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы Марик по тому грейдеру 140 гнал то мы б не увиделы бы фотоотчет .
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
140 гнал то мы б не увиделы бы фотоотчет

Он же не по Абая,после ремонта - гнал.
По трассе Новоильинка -Октябрьский... :lol: :oops:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если бы Марик по тому грейдеру 140 гнал то мы б не увиделы

Некогда было сфотать спидометр, темнело же и нужно было успеть до темноты.
А еще останавливаться и фотать степи..
Асфальт как сказала мне местная советский еще, ну вроде как похож на него.
Я когда в Ленино ехал, куда то на границу, там тоже где то ровно в степи был такой асфальт..
Тогда у меня Сюрф был, по степям шел, но попав на какой то асфальт все дивился, откуда он там..
То же самое и с Камышовым Чандаком, там тоже кусок среди степи хорошего асфальта лежит..
Фуры не ходят там просто наверно, а, еще в районе Белинского асфальт, правда я там на скорости в ямку попал, диск погнул, проехал еще 15 км пока не задымелся балон..
В Камыстах на шиномонташке не было у них выпрямителя дисков, молотком сам бил, выравнивал.
Накачали колесо и о Чудо, Бриджстоун 300 накачался!
Снял потом и эти диски и шины низкопрофильные, надежные, но жестковаты..
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг останови Марика. Он же безбашеный. Его не остановишь. Он щас выкупит пару домов в твоем поселке и начнет там ремонт мутить новый. А это на долго . К таму же там интернета нету иму придется в город гонять по грейдеру . Короче. Только ты сможешь его спасти. Останови его!
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4140
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
таму же там интернета нету иму придется в город гонят

Не, интернет там есть мобильный.
Я же первое фото оттуда послал, как раз около дома его бродил и на меня из окон домов все пялились..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я же первое фото оттуда послал, как раз около дома его бродил и на меня из окон домов все пялились..

Теперь долго они будут думать,что за Шпиён, тут действовал... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему драг ты решил все в секрете оставить? Не хорошо это. Че терять то тебе? Сказал бы правду что через этот забор прыгал к соседке (за вишней) через другой к соседу ( за самогоном).
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